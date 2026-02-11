Il Milan si prepara a lottare fino all’ultimo, ma Giuseppe Pastore non è convinto che possa davvero arrivare in cima. In un’intervista esclusiva, il giornalista spiega perché vede difficile per i rossoneri conquistare il titolo di campione d’Italia. Le sue analisi puntano sulle sfide e sui limiti attuali della squadra di Pioli.

La redazione di Pianeta Milan ha avuto il piacere di intervistare in esclusiva Giuseppe Pastore, noto giornalista sportivo, volto e voce principale dei vari podcast di 'Cronache di Spogliatoio'. Il giornalista si è voluto soffermare anche sulla lotta scudetto, rispondendo ad una domanda ben precisa: Il Milan può giocarsi fino alla fine lo scudetto vista questa Inter?. Ecco, di seguito, il suo pensiero: "Io credo di no, proprio per il ritmo alto dell'Inter. Sta vincendo sempre con le medio piccole e questo ti porta lo Scudetto. Contano i punti: il Milan è a meno 8, se vince il recupero contro il Como va a meno 5. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il Milan può giocarsi lo scudetto fino alla fine? Pastore: "Io credo di no, ecco perchè"

Lorenzo Insigne, ex attaccante e capitano del Napoli, ha commentato la corsa allo scudetto di quest’anno in Serie A.

Ecco perché il MILAN può vincere lo scudetto (e perché no) | La Tripletta

Il Milan sta tenendo aperta la corsa scudetto con continuità e risultatiLe sfide del Milan nella stagione attuale: tra continuità di rendimento, lotta per lo scudetto e ruolo chiave dei giocatori. Il Milan sta vivendo una stagione particolarmente interessante, caratterizz ... notiziemilan.it

Supercoppa: il Milan vola a Riad e Allegri ritrova LeaoIl Milan campione in carica della Supercoppa italiana parte per Riad con Rafael Leao tra le file dei convocati. Massimiliano Allegri non ha la certezza di poterlo impiegare contro il Napoli, ma lo ... ansa.it

Super DAY2 per l'Italia che domani potrà giocarsi altre gare e finali olimpiche! Segui le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 live su discovery+ e HBO Max Italia - facebook.com facebook

#Trevisani: "Il #Milan è una squadra forte e potrebbe giocare 100 volte meglio. #Allegri ..." #SempreMilan x.com