L’ex rossonero Savicevic | Il Milan di Allegri lotterà fino alla fine per lo scudetto Sulla 10 a Leao…

L'ex giocatore del Milan Dejan Savicevic ha parlato del Diavolo ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole su Allegri e Leao. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - L’ex rossonero Savicevic: “Il Milan di Allegri lotterà fino alla fine per lo scudetto. Sulla 10 a Leao…”

Contenuti che potrebbero interessarti

Tradizione Rossonera. . ? | 1° dicembre 1993, il Milan travolge il Porto 3-0 a San Siro in Champions League. Mattatore Savicevic, autore di tutti e tre gli assist per i gol di Raducioiu, Panucci e Massaro - facebook.com Vai su Facebook

Ex #Milan, #Savicevic: “Ho giocato pochi derby, dovevo adattarmi a una grandissima squadra. Oggi non si parla di favoriti” ? #MilanPress Vai su X

Savicevic sulla coppia rossonera: "Leao punta l'uomo, non è poco. Pulisic è mancato" - 45 si giocherà a San Siro tra Inter e Milan: il primo di questa stagione e valido per la ... Secondo milannews.it

Lecce-Milan 0-2, Loftus-Cheek e Pulisic risollevano i rossoneri: due gol annullati - Di certo servirà lavorare efficacemente sul mercato in questi ultimi giorni di fuoco, per provare a ... Lo riporta corriere.it

Savicevic: "Derby partita diversa da tutte. Squadre attrezzate, bravi allenatori" - 45 si giocherà a San Siro tra Inter e Milan: il primo di questa stagione e valido per la ... Si legge su milannews.it

Parola di Savicevic: "Spero che il Milan prenda Vlahovic. Allegri? I risultati parlano per lui" - L'ex numero 10 rossonero, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha parlato della formazione rossonera in particolare di Dusan Vlahovic, obiettivo ... Da tuttomercatoweb.com

Sampdoria-Milan, in tribuna anche Dejan Savicevic - Tante sfide sul prato di Marassi, tre punti in palio per due formazioni ancora in corsa per raggiungere i propri obiettivi. Da gianlucadimarzio.com

Savicevic: "Vlahovic va preso". Ecco l'offerta del Milan per l'attaccante della Juventus - L'ex trequartista rossonero ha dichiarato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Vlahovic mi piace, lo conosco: è giovane, ha 25 ... Segnala calciomercato.com