Il Milan fa doppietta in Serie A | anticipo secco sull’Inter

Questa mattina il mercato ha preso il via con una novità importante: il Milan si prepara a fare doppietta in Serie A, superando l’Inter sia in campo che sul mercato. I rossoneri stanno puntando forte per rafforzare la rosa in vista dell’8 marzo, quando si giocherà il derby tanto atteso. La sfida tra le due squadre si sposta ora anche alle trattative, con il Milan che si muove con decisione per mettere a segno un colpo in anticipo.

Prima che sul campo, il derby milanese è sul mercato. Il piano dei rossoneri Aspettando l’8 marzo, il derby tra Milan e Inter è già cominciato sul calciomercato. Nello specifico per un difensore tra i migliori in assoluto del nostro campionato di Serie A. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Parliamo di Mario Gila, centrale della Lazio in scadenza di contratto a giugno 2027. Lo spagnolo non ha intenzione di rinnovare, per cui un suo addio alla Capitale in estate è pressoché scontato. Dopo che l’ha portato in Italia, ora Tare vorrebbe regalarlo ad Allegri, il quale già a gennaio avrebbe voluto un rinforzo di spessore per il reparto arretrato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

La Juventus ha annunciato un’altra firma importante, pochi giorni dopo aver rinnovato il contratto di Yildiz.

Nel turno di Serie D, girone D, il Sangiuliano City ottiene una vittoria di misura contro la Rovato Vertovese nell'anticipo di ieri pomeriggio alla Sportitalia Arena, mentre la squadra avversaria resta a secco.

Il MILAN vince il Derby contro l’Inter!

Argomenti discussi: Serie A, Bologna-Milan 0-3: i rossoneri tengono il ritmo della capolista Inter - Aggiornamento del 04 Febbraio delle ore 06:39; Under 18 Professionisti, impresa del Parma a Trigoria: 4-2 alla Roma e aggancio al Milan; Serie A, Roma-Cagliari 2-0: doppietta di Malen, i giallorossi agganciano la Juve al 4° posto ? Stadio Olimpico Approfondisci qui ?? https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-serie-a-giornata-24-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-i; La doppietta di Bremer, il timbro del 'Toro' Martinez e tutti i gol Serie A Enilive.

Milan, il mercato ti fa felice: il dato lo confermaIl dato che riguarda il Milan e in particolar modo il calciomercato, fa felice la società e i tifosi rossoneri. spaziomilan.it

Pagina 0 | Allegri, Milan trasformato e fattore Rabiot: prima doppietta e un'altra dimensioneIn estate Max ha voluto fermamente che restasse Maignan e arrivasse l'ex Juve: e proprio loro hanno trascinato i rossoneri non solo a Como ... tuttosport.com

Tradizione Rossonera. . | Un altro Milan-Juventus da ricordare è quello del 12 marzo 1989: straordinario 4-0 per i rossoneri firmato da una autorete, da un gol di Evani e da una doppietta di Mannari - facebook.com facebook

RIMONTA MILAN A COMO I rossoneri ribaltano il provvisoro 1-0 comasco grazie al rigore messo a segno da Nkunku e alla doppietta di Rabiot. Il Milan resta a -3 dall'Inter #SerieA #ComoMilan x.com