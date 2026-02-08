Juve un’altra grande firma dopo Yildiz | anticipo secco sull’Inter

La Juventus ha annunciato un’altra firma importante, pochi giorni dopo aver rinnovato il contratto di Yildiz. La società ha messo a segno un colpo in vista della prossima stagione, rafforzando la rosa e mandando un chiaro messaggio alle rivali, in particolare all’Inter. Le trattative sono state rapide, e l’accordo permette alla Juve di partire con più fiducia per il futuro.

Grandi manovre in casa bianconera dopo il rinnovo del numero 10 Finalmente Yildiz. Il grande colpo della Juve è arrivato dopo la fine del mercato di gennaio, ovvero il rinnovo del suo numero 10 oltre che simbolo. Il turco ha firmato fino a giugno 2030, vedendo salire il suo stipendio fino a circa 6 milioni di euro bonus esclusi. (AnsaFoto) – Calciomercato.it "Siamo molto felici di annunciare il rinnovo fino al 2030 di Kenan – le parole di Comolli in conferenza stampa – Si tratta di una decisione condivisa da tutti. Yildiz è un campione vero, una vera e propria stella e un leader".

La Juventus ha ottenuto una vittoria netta contro il Napoli, conclusa sul risultato di 3-0.

