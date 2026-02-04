Inside Girgenti | il cammino narrativo tra cortili e castello nella vecchia Agrigento
Domenica mattina, alle 9, i cittadini di Girgenti si preparano a esplorare la loro città in modo diverso. L’associazione Minerva Aps organizza il percorso “I cortili e il castello di Girgenti”, un viaggio tra cortili nascosti e il castello, guidato da uno scrittore. L’obiettivo è far conoscere meglio i luoghi più autentici e meno frequentati di Agrigento, raccontando storie e curiosità di un passato ricco di fascino. Un’occasione per scoprire la città con occhi nuovi e riscoprire ang
Un cammino lento e partecipato nel cuore del centro storico di Agrigento, tra vicoli appartati, cortili silenziosi, architetture segnate dal tempo e spazi marginali, pensato per restituire l’immagine di una città stratificata, complessa e spesso nascosta. Il percorso attraversa luoghi che non rientrano nei circuiti più consueti, ma che custodiscono una parte essenziale della memoria urbana. Inside Girgenti propone infatti un modo diverso di attraversare la città, mettendo in relazione luoghi, memoria e immaginario. Non una semplice visita guidata, ma un’esperienza immersiva che invita i partecipanti a entrare fisicamente e simbolicamente nello spazio urbano, ad ascoltare le storie sedimentate nei muri, nei cortili, nelle soglie, nei vuoti che raccontano una Girgenti quotidiana e spesso dimenticata.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Inside Girgenti invita a scoprire la città attraverso un percorso culturale che valorizza il suo patrimonio e le sue storie, offrendo un’occasione di approfondimento e condivisione per i visitatori e gli appassionati.
Domani alle 18:30, presso Yellove in via Atenea 183, si terrà l'incontro pubblico “In cammino per Agrigento 2026”.
