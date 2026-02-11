Il Marsiglia ha deciso di esonerare Roberto De Zerbi, lasciando tutti sorpresi. La squadra non ha ottenuto i risultati sperati e il club ha preso la decisione di cambiare allenatore. Ora si cercano rapidamente alternative per risollevare le sorti della stagione.

Lutto nel mondo del giochismo, il Marsiglia esonera De Zerbi Alla fine il Marsiglia non ce l’ha fatta. Dopo aver perso la Supercoppa all’ultimo minuto, essere usciti dalla Champions perdendo 3-0 a Bruges all’ultima giornata e infine dopo il 5-0 rimediato dal Psg in campionato, il club ha esonerato Roberto De Zerbi. Ufficialmente separazione consensuale. Scrive L’Equipe: Mentre la delegazione marsigliese era tornata in ordine sparso da Parigi (dopo il 5-0), la squadra e lo staff direttamente nella notte da domenica a lunedì rimanendo a dormire al centro sportivo, il direttore del calcio Medhi Benatia prolungando un po’ la permanenza nella capitale e il presidente Pablo Longoria assente a Marsiglia lunedì, tutto il gruppo si era riunito martedì alla Commandery. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Marsiglia esonera De Zerbi, lutto nel mondo del giochismo

Approfondimenti su Marsiglia De Zerbi

Il Marsiglia di De Zerbi esce con le ossa rotte dalla Champions League, sconfitto 3-0 dal Bruges e con il gol allo scadere del portiere del Benfica che ha consegnato i playoff ai portoghesi.

È ufficiale: l’ex giocatore della Juventus si trasferisce al Marsiglia di De Zerbi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Marsiglia De Zerbi

Argomenti discussi: Pugno duro di De Zerbi al Marsiglia, mette un giocatore fuori squadra: cosa sta succedendo; Marsiglia, esonerato De Zerbi. Fatali per il tecnico italiano il 5-0 col Psg e l'eliminazione dalla Champions; De Zerbi lascia il Marsiglia dopo la sconfitta per 5-0 contro il Psg; De Zerbi ha subito la peggiore sconfitta nel Classique tra PSG e Marsiglia: disfatta totale.

Marsiglia, esonerato De Zerbi. Fatali per il tecnico italiano il 5-0 col Psg e l'eliminazione dalla ChampionsL'Olympique Marsiglia ha esonerato l'allenatore Roberto De Zerbi dopo la sconfitta per 5-0 subita domenica nel 'Classique' contro il Paris Saint-Germain. Dopo aver discusso con tutti i membri della d ... affaritaliani.it

De Zerbi-Marsiglia, è finita! Risoluzione consensuale, è ufficiale: Difficile decisione collettivaIl tecnico italiano paga a caro prezzo l'eliminazione nella fase campionato della Champions League e il ko per 5-0 al Parco dei Principi contro il Psg ... tuttosport.com

Il Marsiglia esonera De Zerbi, lutto nel mondo del giochismo Alla fine il Marsiglia non ce l'ha fatta. Dopo aver perso la Supercoppa all'ultimo minuto, essere usciti dalla Champions e dopo il 5-0 rimediato dal Psg, il club ha esonerato De Zerbi. https://www.ilnap - facebook.com facebook

Marsiglia, esonerato De Zerbi. Fatali per il tecnico italiano il 5-0 col Psg e l'eliminazione dalla Champions ift.tt/ilVEZKz x.com