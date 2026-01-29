La cocente eliminazione del Marsiglia di De Zerbi dalla Champions lascerà scorie profonde nel club L’Equipe

Il Marsiglia di De Zerbi esce con le ossa rotte dalla Champions League, sconfitto 3-0 dal Bruges e con il gol allo scadere del portiere del Benfica che ha consegnato i playoff ai portoghesi. La squadra francese ha subito un’eliminazione dolorosa, che peserà molto sul morale e sul futuro del club. La delusione è palpabile tra i tifosi e lo staff, mentre i giocatori cercano di riorganizzarsi dopo questa sconfitta amara.

La cocente eliminazione del Marsiglia, maturata sia a causa della sconfitta per 3-0 contro il Bruges, sia per il gol allo scadere del portiere del Benfica, che ha permesso ai portoghesi di agguantare il 24º posto in classifica e, di conseguenza, i playoff, lascerà profonde scorie nel club allenato da De Zerbi. Ne parla L’Equipe. Marsiglia, una sconfitta che lascerà scorie: i dettagli. Si legge sull’Equipe: I marsigliesi hanno lasciato il campo fischiati dai propri tifosi, ma comunque qualificati ai playoff di Champions League, vergognandosi della loro prestazione disastrosa ma stranamente salutati sugli schermi giganti dello stadio Jan-Breydel, che si affrettavano a congratularsi con “l’Om e il Bruges per la qualificazione”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

