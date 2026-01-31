La via di Milano che si rifà il look con sei nuove infrastrutture

Milano si prepara a cambiare volto. Questa settimana, il Comune ha annunciato un piano di lavori per rinnovare via Boifava, con sei nuove infrastrutture in arrivo nei prossimi mesi. La presentazione ufficiale si è tenuta oggi, alla presenza degli assessori Gaia Romani, Marco Granelli, Arianna Censi e del presidente del Municipio 5, Natale Carapellese. I lavori puntano a migliorare la viabilità e la qualità della strada, rendendola più moderna e sicura per cittadini e utenti.

Via Boifava a Milano avrà un nuovo volto. È stato presentato oggi il programma di interventi che verranno realizzati nei prossimi mesi, alla presenza degli assessori Gaia Romani, Marco Granelli, Arianna Censi e del presidente del Municipio 5, Natale Carapellese. In questo momento sono già in corso i lavori presso il teatro Ringhiera, che hanno previsto un investimento pari a 3,12 milioni di euro. L'intervento prevede una riorganizzazione complessiva degli spazi interni, il completo ammodernamento degli impianti e il rifacimento di pavimentazioni, rivestimenti, serramenti e porte. Particolare attenzione è dedicata alla sala teatrale, che sarà rinnovata per garantire una capienza di 232 posti a sedere.

