Il ’Lieto fine’ di Benvenuti questa sera al Teatro del Popolo

Questa sera Alessandro Benvenuti sarà protagonista al Teatro del Popolo di Rapolano Terme con ‘ Lieto fine ’, spettacolo scritto dallo stesso Benvenuti e diretto insieme a Roberto Abbiati con la produzione del Teatro Metastasio di Prato. La performance è in programma alle 21 e si inserisce nella stagione teatrale 20252026 promossa da Comune di Rapolano Terme, Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Associazione Filarmonico Drammatica. ‘Lieto fine’ è un viaggio intimo e surreale nella vita di un uomo che pedala senza sosta, attraversando luoghi reali e mentali: il lavoro, il cinema, lo stadio, il quotidiano e l’immaginario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

