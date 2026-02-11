Il ’Lieto fine’ di Benvenuti questa sera al Teatro del Popolo
Questa sera Alessandro Benvenuti sale sul palco del Teatro del Popolo di Rapolano Terme per portare in scena ‘Lieto fine’. Lo spettacolo, scritto dallo stesso attore e regista, viene messo in scena con la regia di Roberto Abbiati e prodotto dal Teatro Metastasio di Prato. È un appuntamento atteso che promette di divertire e coinvolgere il pubblico locale.
Questa sera Alessandro Benvenuti sarà protagonista al Teatro del Popolo di Rapolano Terme con ‘ Lieto fine ’, spettacolo scritto dallo stesso Benvenuti e diretto insieme a Roberto Abbiati con la produzione del Teatro Metastasio di Prato. La performance è in programma alle 21 e si inserisce nella stagione teatrale 20252026 promossa da Comune di Rapolano Terme, Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Associazione Filarmonico Drammatica. ‘Lieto fine’ è un viaggio intimo e surreale nella vita di un uomo che pedala senza sosta, attraversando luoghi reali e mentali: il lavoro, il cinema, lo stadio, il quotidiano e l’immaginario. 🔗 Leggi su Lanazione.it
