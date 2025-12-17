’Quando le stelle caddero nel fiume’ Teatro civile questa sera al Socjale
’Quando le stelle caddero nel fiume’: questo il titolo dello spettacolo in programma questa sera al Socjale. Questa azione di teatro civile affronta un capitolo dimenticato della storia: il massacro di Debre Libanòs, avvenuto per mano italiana in Etiopia tra il 21 e il 29 maggio 1937, quando le truppe coloniali, al comando del generale Pietro Maletti, condussero un’azione destinata a divenire una pagina riprovevole della storia d’Italia, che non ha mai trovato giustizia: il più grande eccidio di cristiani copti avvenuto in Africa. L’eccidio sarà dimenticato e l’Italia del nuovo corso democratico proverà a ricostruirsi un’immagine autoassolutoria non conciliabile con la memoria storica di un’occupazione sanguinaria. Ilrestodelcarlino.it
