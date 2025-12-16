© Ilrestodelcarlino.it - "Indovina chi viene a cena" a teatro. Belvedere: storia cult, a lieto fine

"Ogni sera alla fine della commedia "Indovina chi viene a cena" ci aspetta tanta gente per ringraziarci per le emozioni regalate: ciò mi commuove". È quanto dice Vittoria Belvedere che oggi sarà alle 20.45 al Feronia di San Severino assieme a Cesare Bocci dove sarà riportato in scena il testo di William Arthur Rose da cui, nel 1967, Stanley Kramer trasse il film con Spencer Tracy, Sidney Poitier, Katharine Hepburn e Katharine Houghton premiato nel ’68 con Oscar, Golden Globe e David di Donatello. Con Bocci e Belvedere sono sul palco, diretti dal regista Guglielmo Ferro, Mario Scaletta (che firma anche l’adattamento del testo), Federico Roque, Elvira Camarrone, Ira Fronten, Thilina Pietro Feminò e Fatima Romina Ali. Ilrestodelcarlino.it

