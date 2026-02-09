Righi fascista la scuola è nostra liceo vandalizzato a Roma | classi inagibili e lezioni annullate

Questa mattina il liceo Righi a Roma si è ritrovato al centro di un atto vandalico. Scritte fasciste e simboli nazisti sono apparsi sui muri, costringendo la scuola a chiudere le porte. Le classi sono inagibili e le lezioni sono state annullate. Gli studenti e il personale sono rimasti sorpresi e preoccupati per quanto accaduto. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

Raid in liceo a Roma, 'Righi fascista la scuola è nostra'

Hanno forzato una finestra al primo piano del Liceo Righi di Roma e sono entrati di notte. Hanno svuotato gli estintori, devastato le aule, imbrattato i muri. All’esterno resta la firma “la scuola è nostra”, motto di Azione Studentesca, accompagnata da una svastic x.com

