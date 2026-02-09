Economia Circolare e ITS Green Specialist | il primo percorso 4+2 completo in Italia

In Italia nasce il primo percorso formativo 4+2 dedicato all’Economia Circolare e agli ITS Green Specialist. L’obiettivo è andare oltre le semplici parole e creare un vero ecosistema che unisce scuola, imprese e territorio. Un modello che si concentra sulla costruzione di un percorso integrato, capace di formare professionisti pronti a innovare davvero, non solo a livello teorico.

C'è una differenza sostanziale tra innovare "a parole" e innovare davvero: nel primo caso si aggiornano i titoli, si aggiungono moduli, si inseguono le tendenze; nel secondo si progetta un ecosistema, si costruisce una filiera, si crea un percorso che tiene insieme scuola, impresa, territorio e futuro. È in questa seconda categoria che rientra la scelta compiuta dall'ITET Luigi Einaudi di Bassano del Grappa, che completa e rende pienamente operativo un modello formativo destinato a fare scuola: per la prima volta in Italia prende forma in modo completo e ufficiale un percorso 4+2, dove il quadriennio tecnico ad alta vocazione innovativa si innesta naturalmente su un biennio di alta specializzazione terziaria professionalizzante.

