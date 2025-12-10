Ricerca Public Engagement Award 2026 | premi da 10mila euro per la comunicazione scientifica

Il Consiglio Europeo della Ricerca ha annunciato l'edizione 2025 del bando ERC Public Engagement with Research Award 2026, destinato a premiarne le competenze nella comunicazione scientifica. Con premi di 10mila euro, questa iniziativa mira a valorizzare il ruolo dei ricercatori nel coinvolgere e sensibilizzare il pubblico sulla ricerca e le innovazioni scientifiche.

Il Consiglio Europeo della Ricerca (ERC) ha pubblicato l’edizione 2025 del bando ERC Public Engagement with Research Award 2026 (ERC-2026-PERA), che valorizza la capacità dei ricercatori di condividere la scienza con la società. Il premio mira a riconoscere l’impegno dei Principal Investigators finanziati dall’ERC che si distinguono per attività di divulgazione e partecipazione pubblica di alto impatto. L’iniziativa intende promuovere una scienza aperta e inclusiva, rafforzando il dialogo tra comunità scientifica e cittadini. Il concetto di public engagement è inteso come un processo bidirezionale di interazione e comprensione reciproca, con benefici condivisi per la ricerca e per la società. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

