Ricerca Public Engagement Award 2026 | premi da 10mila euro per la comunicazione scientifica

Ildenaro.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio Europeo della Ricerca ha annunciato l'edizione 2025 del bando ERC Public Engagement with Research Award 2026, destinato a premiarne le competenze nella comunicazione scientifica. Con premi di 10mila euro, questa iniziativa mira a valorizzare il ruolo dei ricercatori nel coinvolgere e sensibilizzare il pubblico sulla ricerca e le innovazioni scientifiche.

Il  Consiglio Europeo della Ricerca (ERC)  ha pubblicato l’edizione 2025 del  bando ERC Public Engagement with Research Award 2026  (ERC-2026-PERA), che valorizza la capacità dei ricercatori di condividere la scienza con la società. Il premio mira a  riconoscere l’impegno dei Principal Investigators  finanziati dall’ERC che si distinguono per  attività di divulgazione e partecipazione pubblica di alto impatto. L’iniziativa intende promuovere una scienza aperta e inclusiva, rafforzando il dialogo tra comunità scientifica e cittadini. Il concetto di public engagement è inteso come  un processo bidirezionale di interazione  e comprensione reciproca, con benefici condivisi per la ricerca e per la società. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

