Microbes to the Rescue dell’Università di Udine vince il premio Giovani Imprenditori

Il progetto “Microbes to the Rescue”, sviluppato dall’Università di Udine, si è aggiudicato il prestigioso premio “Young Entrepreneur Program” (YEP) nell’ambito del XXIII Premio nazionale per l’innovazione. La tecnologia innovativa alla base del progetto utilizza un consorzio microbico composto da decine di microrganismi isolati da viti selvatiche, con l’obiettivo di ridurre la mortalità delle barbatelle di vite e sostenere la viticoltura attraverso approcci naturali e sostenibili. Il riconoscimento consente ai vincitori di partecipare a una borsa di studio internazionale, con una settimana immersiva nel mondo dell’innovazione in Francia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

