Il Guatemala sospende i rapporti con Cuba smetterà di utilizzare medici cubani dopo le minacce di Trump

Il Guatemala ha deciso di interrompere i rapporti con Cuba e di smettere di usare medici cubani. La decisione arriva dopo le minacce di Donald Trump e prevede la fine del programma di invio di medici cubani entro la fine dell’anno. La misura segna un cambiamento netto nelle relazioni tra i due Paesi.

Secondo un rapporto della Reuters del 10, il Guatemala ha deciso di eliminare gradualmente il suo programma di invio di medici cubani entro la fine dell’anno. Il Ministero della Salute guatemalteco ha dichiarato in una nota che, sebbene 412 operatori sanitari cubani, tra cui 333 medici, siano attualmente attivi a livello locale, i relativi contratti non saranno rinnovati. Il Ministero ha spiegato che la decisione è stata presa a seguito di un'”analisi tecnica” volta a rafforzare il sistema sanitario nazionale e garantire la continuità dei servizi medici. Cuba ha da tempo sfruttato la propria forza lavoro medica come risorsa strategica nell’ambito di un modello socialista che fornisce istruzione e assistenza sanitaria gratuite. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

