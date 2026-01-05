Dimmi La Verità | Marco Pellegrini | Il punto su Venezuela Groenlandia Cuba e le minacce di Trump

In questa puntata di #DimmiLaVerità del 5 gennaio 2026, il deputato Marco Pellegrini del M5s analizza le attuali questioni internazionali legate a Venezuela, Groenlandia e Cuba, con un approfondimento sulle recenti minacce di Donald Trump. Un aggiornamento chiaro e puntuale sulle principali sfide geopolitiche, per comprendere meglio le dinamiche globali e le implicazioni per l’Italia.

