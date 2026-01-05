Dimmi La Verità | Marco Pellegrini | Il punto su Venezuela Groenlandia Cuba e le minacce di Trump
In questa puntata di #DimmiLaVerità del 5 gennaio 2026, il deputato Marco Pellegrini del M5s analizza le attuali questioni internazionali legate a Venezuela, Groenlandia e Cuba, con un approfondimento sulle recenti minacce di Donald Trump. Un aggiornamento chiaro e puntuale sulle principali sfide geopolitiche, per comprendere meglio le dinamiche globali e le implicazioni per l’Italia.
Ecco #DimmiLaVerità del 5 gennaio 2026. Con il deputato del M5s Marco Pellegrini facciamo il punto su Venezuela, Groenlandia, Cuba e le minacce di Donald Trump. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: Dimmi La Verità | Marco Pellegrini (M5s): «Le randellate di Trump all'Ue sono meritate»
Leggi anche: Dimmi La Verità | Marco Pellegrini (M5s): «Il piano di pace di Trump per l'Ucraina»
Dimmi la verità… anche tu dopo 1 giorno fatto bene ti senti già: – meno gonfia – più leggera – un filo più fiera di te Spoiler: non è dimagrimento, è il corpo che finalmente respira meno infiammazione. E no, non servono diete estreme. Servono piccole scelte - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.