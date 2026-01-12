Le recenti minacce di Donald Trump sulla Groenlandia hanno sollevato preoccupazioni all’interno della Nato, mettendo in discussione le relazioni tra gli alleati. La Groenlandia, territorio semi-autonomo della Danimarca, rappresenta un punto strategico e le tensioni potrebbero influenzare l’equilibrio di sicurezza dell’alleanza. Questo scenario evidenzia le delicate dinamiche tra Stati Uniti, Europa e le loro rispettive alleanze militari.

Le ripetute minacce del presidente Usa Donald Trump di prendere il controllo della Groenlandia, il cui territorio semi-autonomo fa parte della Danimarca, stanno mettendo a dura prova i rapporti con gli alleati degli Stati Uniti nella Nato e hanno causato un allarme: l’uso della forza potrebbe significare la fine della più grande alleanza di sicurezza al mondo. Le tensioni sono aumentate tra alcuni membri della Nato nel corso dei decenni, in particolare tra i vicini Grecia e Turchia. Ma se il Paese più potente dell’Alleanza, dovesse annettere il territorio di un altro Paese alleato, questo creerebbe un pericoloso precedente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Groenlandia, minacce di Trump e rapporti con alleati: come funziona la Nato

Leggi anche: Minacce Usa alla Groenlandia: Trump mette in imbarazzo Ue, Nato e Italia

Leggi anche: Groenlandia, Gb tratta con alleati Ue invio forza militare per andare incontro a Trump

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Trump e la Groenlandia: «Ci serve assolutamente: è circondata da navi russe e cinesi». La premier danese: «Se ci attaccassero, sarebbe la fine di tutto»; Le mire di Trump sulla Groenlandia. La reazione dei leader dell'Unione europea; Perché Trump vuole “comprare” la Groenlandia? Per gli Stati uniti è una questione di prestigio globale; Usa: americani lascino subito il Venezuela: Milizie armate. Diplomazia al lavoro per Trentini.

Groenlandia, minacce di Trump e rapporti con alleati: come funziona la Nato - Le ripetute minacce del presidente Usa Donald Trump di prendere il controllo della Groenlandia, il cui territorio semi- lapresse.it