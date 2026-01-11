Dopo 53 anni la cultura si sposa con l’inclusione | fusione per incorporazione tra le due cooperative

Dopo 53 anni, si conclude una collaborazione tra due realtà cooperative: la cooperativa culturale e ricreativa “Adamo Brina” si è fusa con la cooperativa sociale Ccils di Cesenatico, specializzata in inserimento lavorativo e sociale. Questa integrazione mira a rafforzare l’impegno condiviso nel promuovere cultura e inclusione, creando un network più solido per sostenere le comunità locali e favorire l’integrazione sociale attraverso attività condivise.

La cooperativa culturale e ricreativa "Adamo Brina" si è fusa con la cooperativa sociale Ccils di Cesenatico, realtà impegnata nell'inserimento lavorativo e sociale. L'atto ufficiale è stato sottoscritto nello studio del notaio Marco Gori al termine di un percorso condiviso, che ha visto.

