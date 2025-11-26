La Camera ha approvato il disegno di legge che introduce il reato di femminicidio

Ieri, 25 novembre, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Camera dei deputati ha approvato con maggioranza trasversale il disegno di legge che introduce il reato di femminicidio. Nello specifico, si parla di un nuovo articolo nel codice penale, il 577 bis, che prevede la pena dell’ ergastolo per chiunque uccida una donna come atto di odio, discriminazione, prevaricazione, di controllo verso di lei, per limitarne la libertà o in relazione al suo rifiuto di instaurare o mantenere un rapporto affettivo. Il governo aveva annunciato il testo approvato lo scorso 8 marzo, data simbolica scelta per la Giornata internazionale delle donne. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La Camera ha approvato il disegno di legge che introduce il reato di femminicidio

