Il giovedì grasso apre le danze del Carnevale narnese con un ospite d’eccezione

Questa mattina a Narni, il “giovedì grasso” ha dato il via alle celebrazioni del Carnevale. Migliaia di persone, soprattutto famiglie con bambini, si sono radunate per assistere alle prime sfilate e alle maschere colorate. L’evento più atteso è stato l’arrivo di un ospite speciale, che ha fatto il suo ingresso tra gli applausi. Le strade si sono riempite di allegria e musica, mentre i partecipanti si preparano a vivere i prossimi giorni di festa.

Grande attesa, soprattutto tra i bambini, per i consueti appuntamenti del Carnevale narnese in programma nei prossimi giorni. Il primo appuntamento è quello del giovedì grasso (12 febbraio) dedicato al gioco, alla musica e all'allegria. I festeggiamenti avranno luogo quest'anno presso la palestra.

