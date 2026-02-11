Il giovanissimo comasco Andrea Bordoli protagonista su Raiuno nel film Il marciatore

Un giovane attore di Como, Andrea Bordoli, si fa strada sul grande schermo. La sua figura spicca nella prima serata di Raiuno del 10 febbraio, quando interpreta uno dei ruoli principali nel film “Il marciatore – La vera storia di Abdon Pamich”. Un debutto importante, che segna il suo ingresso nel mondo della televisione e del cinema.

Andrea Bordoli, il giovane attore che interpreta Abdon Pamich nel film su Rai 1, si racconta.

Questa sera su Rai 1 va in onda il film tv dedicato a Abdon Pamich, il marciatore che ha segnato la storia dello sport italiano.

Giorno del Ricordo il comasco Andrea Bordoli protagonista nel film su Abdon PamichIn occasione del Giorno del Ricordo, lunedì 10 Febbraio Raiuno trasmetterà in prima serata il film Il Marciatore – La vera storia di Abdon Pamich, diretto da Alessandro Casale. Il tv movie ripercorr ... valtellinanews.it

Il quindicenne Andrea Bordoli interpreta il giovane Abdon Pamich nel film Il Marciatore: «Per imparare la marcia mi sono allenato in inverno in pantaloncini e maniche corte» - facebook.com facebook