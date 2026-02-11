Il giorno la notte e Da Vinci | perché il braciere ha quella forma?

Questa volta il braciere di Milano e Cortina si mostra in modo insolito: non è più un oggetto unico, ma si sdoppia tra le due città. La forma del braciere ha suscitato curiosità e domande. Chi l’ha progettato e cosa rappresenta? La risposta arriva da un’immagine che richiama il genio di Leonardo da Vinci, e ora tutti chiedono perché il suo stile si trovi anche in questa installazione moderna.

Per la prima volta nella storia, il braciere "si sdoppia" tra Milano e Cortina. Ma chi ha ispirato la sua forma e cosa significa? L'arco della Pace pronto ad accogliere il braciere olimpico di Milano Cortina. Ecco com'è l'opera ispirata da Leonardo da Vinci e dal sole L'arco della Pace si prepara ad accogliere il braciere olimpico durante i Giochi di Milano Cortina 2026.

