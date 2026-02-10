Il dibattito sulle foibe torna a riaccendersi con le parole di Giuseppe Conte. L’ex presidente del Consiglio critica le strumentalizzazioni e invita a ricordare per dire “mai più”. Mentre si parla di intere famiglie e di vite spezzate, lui chiede di mantenere vivo il ricordo senza strumentalizzazioni politiche. La memoria di quanto accaduto resta un tema delicato e ancora molto presente nel dibattito pubblico italiano.

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - Uomini e donne, vivi e morti, intere famiglie: tutti gettati nell'abisso delle foibe. Dobbiamo tutelare la memoria di un'ondata di violenza che ha prodotto dolore, morti, profughi. Abbiamo solo un modo per ricucire certe ferite: evitare le strumentalizzazioni e guardare in faccia l'orrore che producono i totalitarismi, per ricordare sempre di dire ‘mai più'. Pucci scaricato pure dalla coop rossa. Questa sinistra orwelliana allergica al dissenso . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Foibe: Conte, 'no strumentalizzazioni e ricordo per dire 'mai più''

Approfondimenti su Foibe Conte

Giorgia Meloni ribadisce che l’Italia non rinuncerà mai a difendere la propria verità sulla storia delle foibe.

La Giornata della Memoria è un momento di riflessione importante per ricordare le vittime dell'Olocausto e impegnarsi quotidianamente contro ogni forma di odio e discriminazione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Foibe Conte

Argomenti discussi: Scontri per Askatasuna, centrosinistra compatto: Violenza inaccettabile.

L’Amministrazione Comunale con la sezione Alpini di Villa del Conte e le altre Associazioni combattentistiche e d’arma, invita la cittadinanza a partecipare alla cerimonia in memoria delle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo istriano-dalmata in occasio - facebook.com facebook