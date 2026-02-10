Foibe | Conte ' no strumentalizzazioni e ricordo per dire ' mai più' '
Il dibattito sulle foibe torna a riaccendersi con le parole di Giuseppe Conte. L’ex presidente del Consiglio critica le strumentalizzazioni e invita a ricordare per dire “mai più”. Mentre si parla di intere famiglie e di vite spezzate, lui chiede di mantenere vivo il ricordo senza strumentalizzazioni politiche. La memoria di quanto accaduto resta un tema delicato e ancora molto presente nel dibattito pubblico italiano.
Roma, 10 feb. (Adnkronos) - Uomini e donne, vivi e morti, intere famiglie: tutti gettati nell'abisso delle foibe. Dobbiamo tutelare la memoria di un'ondata di violenza che ha prodotto dolore, morti, profughi. Abbiamo solo un modo per ricucire certe ferite: evitare le strumentalizzazioni e guardare in faccia l'orrore che producono i totalitarismi, per ricordare sempre di dire 'mai più'.
Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, Meloni: "L’Italia non permetterà mai più che questa storia venga piegata, negata o cancellata"
Giorgia Meloni ribadisce che l’Italia non rinuncerà mai a difendere la propria verità sulla storia delle foibe.
Shoah: Conte, 'memoria e impegno per dire 'mai più' sempre nostra bussola'
La Giornata della Memoria è un momento di riflessione importante per ricordare le vittime dell'Olocausto e impegnarsi quotidianamente contro ogni forma di odio e discriminazione.
