Giorno del Ricordo studenti e autorità insieme al Gandini per non dimenticare le vittime delle foibe

Oggi, al Liceo Gandini di Lodi, studenti e autorità si sono riuniti per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. La mattinata si è svolta con una cerimonia semplice e rispettosa, con interventi e momenti di silenzio. La scuola ha voluto sottolineare l’importanza di non dimenticare quei fatti drammatici del secondo dopoguerra. La partecipazione è stata numerosa, e anche alcuni rappresentanti delle istituzioni hanno preso la parola per ribadire il valore della memoria.

Lodi, 10 febbraio 2026 – Una giornata intensa di memoria, riflessione e dialogo ha scandito oggi le celebrazioni del Giorno del Ricordo nell'Aula Magna del Liceo Gandini di Lodi, dove si è svolta la cerimonia dedicata alle vittime delle foibe e all'esodo giuliano-dalmata del secondo dopoguerra. L'iniziativa, promossa dalla Prefettura di Lodi, in collaborazione con il Comune e l'Ufficio scolastico territoriale, ha visto la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose, oltre a una folta rappresentanza di studenti del Gandini, dell'Itet Bassi, dell'Iss Volta e dell'Ipsct Einaudi. Ad aprire l'evento, l'intensa coreografia Il volto dei bambini, proposta dalle ballerine della Scuola d'Arte e Spettacolo "Il Ramo", che ha evocato con forza i temi della separazione e della perdita.

