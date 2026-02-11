Il futuro di AJ Styles in WWE resta incerto. Dopo il match contro Gunther al Royal Rumble, si fanno sempre più insistenti le voci su una possibile rottura del contratto. L’atleta non ha ancora preso decisioni ufficiali e i fan aspettano novità, mentre la sua presenza nelle prossime puntate non è garantita. La situazione rimane aperta, e tutti si chiedono quale strada prenderà l’ex campione.

Analisi sintetica sullo stato contrattuale di AJ Styles in WWE, alla luce dell’esito del match contro Gunther al Royal Rumble e degli sviluppi recenti sulle trattative in corso. L’aggiornamento evidenzia come la situazione rimanga fluida, con segnali di continuità possibile ma senza una conferma di rinnovo, e con la possibilità di scenari alternativi ancora aperta. Nel quadro delle trattative tra AJ Styles e la WWE, secondo fonti di settore non è stato siglato un accordo definitivo prima dell’evento, il che ha portato la gestione del confronto a una possibile edizione di addio sul ring in attesa di sviluppi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Il futuro di AJ Styles resta avvolto nel mistero

Dopo la fine della sua carriera in WWE, il nome di AJ Styles diventa subito oggetto di discussione nel mondo del wrestling.

La All Elite Wrestling punta forte su AJ Styles.

