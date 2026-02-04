AEW | AJ Styles nel mirino? Ecco cosa ha detto il presidente Tony Khan

La All Elite Wrestling punta forte su AJ Styles. Secondo Fightful Select, il nome del veterano è stato al centro delle discussioni nel backstage della AEW la settimana scorsa. Si parla di un possibile arrivo di Styles in federazione, dopo il suo addio alla WWE, ma ancora niente di ufficiale. La notizia ha già acceso le speranze dei fan di vedere il wrestler in azione in nuove sfide.

L’interesse della All Elite Wrestling per AJ Styles è concreto. Secondo quanto riportato da Fightful Select, il nome del veterano è stato al centro delle discussioni nel backstage della AEW la scorsa settimana, alimentando le speculazioni sul suo possibile futuro dopo il ritiro dalla WWE. La AEW pronta a farsi avanti per AJ Styles. Al momento nessuno conosce lo status contrattuale di AJ Styles, ma le fonti di Fightful indicano che, se il wrestler dovesse rendersi disponibile, la AEW non esiterebbe a contattarlo. Tutti gli interlocutori all’interno della compagnia sono concordi su questo punto. La carriera in-ring di Styles in WWE si è conclusa alla Royal Rumble, dove è stato sconfitto da GUNTHER in un match con stipulazione che prevedeva il ritiro in caso di sconfitta. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Dopo la fine della sua carriera in WWE, il nome di AJ Styles diventa subito oggetto di discussione nel mondo del wrestling.

