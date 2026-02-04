AEW punta ad AJ Styles | un colpo di mercato nel wrestling

Dopo la fine della sua carriera in WWE, il nome di AJ Styles diventa subito oggetto di discussione nel mondo del wrestling. Le voci si concentrano sulla possibilità che il wrestler possa approdare in AEW, aprendo nuovi scenari per il suo percorso professionale. La notizia ha già fatto alzare un velo di curiosità tra i fan, pronti a seguire ogni sviluppo di questa possibile svolta.

Con la conclusione ufficiale della carriera attiva in WWE, l’attenzione del mondo del wrestling si sposta verso le possibili evoluzioni future di AJ Styles. Il contesto attuale vede la All Elite Wrestling al centro delle speculazioni sul percorso professionale dell’atleta, con discussioni che si sono intensificate tra chi lavora dietro le quinte della promotion. la decisione di chiudere l’attività in WWE ha aperto uno spazio di possibilità, lasciando intendere una potenziale “seconda fase” per Styles. nel backstage della AEW, l’ipotesi di un passaggio di roster viene considerata tra le opzioni che potrebbero avere concretezza qualora si presentasse l’opportunità giusta. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Dopo la fine del contratto WWE, AJ Styles potrebbe approdare all’AEW.

AJ Styles annuncia ufficialmente il suo ritiro dal wrestling.

