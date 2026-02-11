Il futuro della scienza è anche femminile

Il 11 febbraio si celebra la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza. È un’occasione per ricordare che, nonostante le promesse, le donne continuano a trovare ostacoli nel mondo scientifico. In molte scuole, ragazzi e ragazze hanno accesso allo stesso modo alle materie, ma sul campo la strada resta difficile. Le donne ancora raramente raggiungono i ruoli di vertice e le quote rosa si fanno strada a fatica. La giornata serve a ricordare che il futuro della scienza ha bisogno

Ogni 11 febbraio l’ONU celebra la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza. Una giornata ancora necessaria perché nonostante i sistemi scolastici offrano in teoria lo stesso accesso a ragazzi e ragazze, la realtà è diversa. In molti Paesi, Italia compresa, le aule dei corsi STEM sono ancora prevalentemente maschili e ai vertici delle carriere scientifiche e ingegneristiche le donne scarseggiano. La psicologia può aiutarci a capire perché le ragazze finiscono per convincersi di non essere adatte agli studi scientifici e cosa possiamo fare per cambiare questa situazione. Perché ci sono così poche donne in STEM?. 🔗 Leggi su Dilei.it

Questa mattina il Dipartimento di Scienze della Vita di Unimore ha organizzato un evento per celebrare la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza.

