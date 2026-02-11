Il futuro della scienza è anche femminile
Il 11 febbraio si celebra la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza. È un’occasione per ricordare che, nonostante le promesse, le donne continuano a trovare ostacoli nel mondo scientifico. In molte scuole, ragazzi e ragazze hanno accesso allo stesso modo alle materie, ma sul campo la strada resta difficile. Le donne ancora raramente raggiungono i ruoli di vertice e le quote rosa si fanno strada a fatica. La giornata serve a ricordare che il futuro della scienza ha bisogno
Ogni 11 febbraio l’ONU celebra la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza. Una giornata ancora necessaria perché nonostante i sistemi scolastici offrano in teoria lo stesso accesso a ragazzi e ragazze, la realtà è diversa. In molti Paesi, Italia compresa, le aule dei corsi STEM sono ancora prevalentemente maschili e ai vertici delle carriere scientifiche e ingegneristiche le donne scarseggiano. La psicologia può aiutarci a capire perché le ragazze finiscono per convincersi di non essere adatte agli studi scientifici e cosa possiamo fare per cambiare questa situazione. Perché ci sono così poche donne in STEM?. 🔗 Leggi su Dilei.it
Approfondimenti su Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza
Unimore, Scienza della vita promuove il contributo femminile nella ricerca
Questa mattina il Dipartimento di Scienze della Vita di Unimore ha organizzato un evento per celebrare la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza.
NSE 2025 Roma: il futuro della Space Economy tra scienza e innovazione
Ovarian Rejuvenation & AI: How Aging Science Is Accelerating
Ultime notizie su Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza
Argomenti discussi: Stem@di, studenti a confronto con le sfide della scienza e della tecnologia; Donne e scienza, nuovi mattoni per costruire il futuro DIRETTA; Donne, scienza e agricoltura: competenze, ricerca e futuro si incontrano a Rende - CREA; Donne e scienza, nuovi mattoni per costruire il futuro DIRETTA.
Donne e scienza, nuovi mattoni per costruire il futuro DIRETTAE' la Giornata internazionale. Non solo materie Stem, ma IA, scienze sociali e finanza ... ansa.it
Terapia genica. Il futuro della medicina a congressoIl Congresso annuale della Società Europea di Terapia Genica e Cellulare (European Society of Gene and Cell Theray, ESGCT) e della Società Internazionale per la Ricerca sulle Cellule Staminali ... quotidianosanita.it
Donne, scienza e agricoltura: competenze, ricerca e futuro si incontrano a Rende https://www.giornaledicalabria.it/donne-scienza-e-agricoltura-competenze-ricerca-e-futuro-si-incontrano-a-rende/ CREA - Ricerca - facebook.com facebook
"In #RegioneFVG il futuro è già iniziato. L’Innovation Lab unisce scienza, tecnologia, arte e tradizioni locali: un luogo aperto a tutti per imparare, sperimentare e creare nuove opportunità". Così oggi a #Trieste il vicegovernatore @MarioAnzil tinyurl.com/3z3w x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.