NSE 2025 Roma | il futuro della Space Economy tra scienza e innovazione

Periodicodaily.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – NSE – New Space Economy Expoforum 2025, in programma dal 10 al 12 dicembre a Fiera Roma, si appresta a superare la tradizionale dimensione congressuale per trasformare i suoi padiglioni in un autentico "laboratorio del futuro". L'evento, organizzato da Fiera Roma in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e supportato da Regione Lazio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

De Rossi vicinissimo al Genoa, a Roma il tifo a distanza per ‘mister futuro’

Il futuro del Ridolfi, la Uil: "Seguiamo l’esempio delle Marche. Attivare collegamenti con Roma Fiumicino"

Convegno a Roma con l’Università d’Annunzio di Chieti: i primi 1000 giorni di vita influenzano il futuro

nse 2025 roma futuroNSE 2025 Roma: il futuro della Space Economy tra scienza e innovazione - Dal 10 al 12 dicembre a Fiera Roma, l'Expoforum si trasforma in un laboratorio immersivo: dall'osservazione scientifica INGV alle simulazioni operative dell'Aeronautica Militare ... Secondo adnkronos.com