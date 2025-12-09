NSE 2025 Roma | il futuro della Space Economy tra scienza e innovazione
(Adnkronos) – NSE – New Space Economy Expoforum 2025, in programma dal 10 al 12 dicembre a Fiera Roma, si appresta a superare la tradizionale dimensione congressuale per trasformare i suoi padiglioni in un autentico "laboratorio del futuro". L'evento, organizzato da Fiera Roma in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e supportato da Regione Lazio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
