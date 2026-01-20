Primavera 1 si torna alla vittoria | col Frosinone il Milan vince 0-2 grazie a Lontani e Castiello

Il Milan Primavera di Giovanni Renna ottiene una vittoria importante contro il Frosinone, conclusa con il risultato di 0-2. Nella partita, i rossoneri hanno dimostrato solidità e determinazione, conquistando tre punti fondamentali per la classifica. La squadra si è dimostrata efficace in fase offensiva e compatta in difesa, consolidando il proprio cammino nel campionato Primavera 1.

Torna alla vittoria il Milan Primavera. Dopo il pirotecnico 3-3 contro la Fiorentina, i rossoneri di Giovanni Renna hanno ritrovato il successo sul campo del Frosinone. Per i giovani Diavoli, gol di Lontani e Castiello nel secondo tempo. Grazie a questa vittoria, il Milan sale al settimo posto con 30 punti, a 6 lunghezze di distanza dalla Roma prima in classifica. Ecco, di seguito, il resoconto del match dal sito ufficiale rossonero. (Fonte acmilan.com) - Il viaggio a Ferentino frutta 3 punti alla Primavera di Mister Renna, che espugna la Cittadella dello Sport mettendo a segno un letale uno-due nella ripresa grazie ai gol di Lontani e Castiello dopo 70 minuti di generale intensità e quantità, più che di qualità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Primavera 1, il punto. Nonostante la sconfitta con la Roma il Cagliari è vivo: giovedì si va a VeronaContro la capolista i rossoblù hanno sfiorato più volte il 2-2 nel finale. Il Torino penultimo è a -1 la salvezza diretta a -2 ... calciocasteddu.it

Primavera 1, Cagliari domani a Parma senza pauraSarà una gara difficile, loro sono una squadra tecnica, che gioca molto bene. L’obiettivo è proseguire sulla scia dei risultati positivi afferma Pisano ... calciocasteddu.it

