La scoperta di un biglietto anonimo al cimitero di Garlasco ha scosso la comunità. La madre di Chiara, Rita Preda, ha confermato di aver trovato un foglietto con scritto “A uccidere Chiara è stato Marco”. La donna ha chiamato subito il suo avvocato, Gian Luigi Tizzoni, per capire cosa fare. La vicenda torna sotto i riflettori, mentre si attendono sviluppi nelle indagini.

Un foglietto a quadretti, poche parole in stampatello, nessuna firma. E un nome che cade come un sasso nel silenzio del cimitero di Garlasco È l’8 ottobre 2007 quando sulla porta della cappella dove riposa Chiara Poggi compare un biglietto anonimo: «Ad uccidere Chiara è stato Marco». A raccontarlo, quel giorno stesso, è la madre della ragazza, Rita Preda, al telefono con l’avvocato Gian Luigi Tizzoni. Oggi quella conversazione riemerge: l’intercettazione è stata pubblicata da Maria Conversano, astrofisica e scrittrice, sul suo canale YouTube, riportando alla luce un dettaglio rimasto finora ai margini. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Il foglietto anonimo al cimitero di Garlasco: “A uccidere Chiara è stato Marco”

Questa mattina a Garlasco si torna a parlare della vicenda di Chiara Poggi, in particolare del biglietto anonimo trovato nel 2007 al cimitero.

La procura di Pavia ha messo nero su bianco le parole di Rita Preda, madre di Chiara Poggi.

Garlasco, il biglietto trovato sulla cappella di Chiara Poggi: «È stato Marco ad ucciderla»

