Garlasco e la storia del biglietto anonimo al cimitero | Ad uccidere Chiara è stato Marco

Questa mattina a Garlasco si torna a parlare della vicenda di Chiara Poggi, in particolare del biglietto anonimo trovato nel 2007 al cimitero. Quel biglietto menziona un nome e riaccende i dubbi su chi possa aver avuto un ruolo nell’omicidio. La polizia ha rivisto le prove e ora si concentra su Marco, accusato di aver ucciso Chiara. La storia torna sotto i riflettori, con le nuove indagini che cercano di fare chiarezza su quei sospetti mai del tutto sopiti.

C’è un biglietto anonimo, trovato l’ 8 ottobre del 2007 sulla cappella in cui è sepolta Chiara Poggi, che parla specificatamente di un nome. E di un accusa netta. A uccidere la giovane sarebbe stato un certo Marco. Ma quale Marco? Il Messaggero cita il nome di Marco Panzarasa, migliore amico di Alberto Stasi all’epoca del delitto. Il nome del ragazzo compare nelle intercettazioni tra la madre di Chiara, Rita Preda e l’avvocato, Gianluigi Tizzoni. Una intercettazione che è stata pubblicata da Maria Conversano, astrofisica e scrittrice, nel suo canale YouTube. L’intercettazione. Nell’intercettazione, ripresa dalla youtuber Conversano, Rita Preda parla con l’avvocato Tizzoni del biglietto ritrovato: «È un foglietto a quadretti, scritto in stampatello.🔗 Leggi su Open.online

La scoperta del biglietto sulla cappella di Chiara Poggi ha riacceso le speranze di trovare il colpevole.

A Garlasco, nel cimitero, un biglietto anonimo trovato sulla tomba di Chiara Poggi riaccende la discussione sul caso.

