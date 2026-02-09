Garlasco è stato Marco a uccidere Chiara L’intercettazione choc della mamma Rita Preda

La procura di Pavia ha messo nero su bianco le parole di Rita Preda, madre di Chiara Poggi. “È stato Marco a uccidere Chiara”, ha detto in un’intercettazione ascoltata dagli investigatori. La conversazione risale a qualche tempo fa, ma il suo contenuto ha riacceso le polemiche e riaperto ferite ancora aperte. Nel frattempo, nel cimitero di Garlasco, alcuni ricordi del passato tornano a galla, come un foglietto anonimo lasciato sulla tomba di Chiara nel 2007.

Alcune parole arrivano dal passato simili a schegge impazzite, incapaci di trovare un ordine. Come quelle dell’ottobre 2007, quando, sulla porta della cappellina dove riposa Chiara Poggi, nel cimitero di Garlasco, compare un foglietto anonimo. Poche righe, nessuna firma. «C’era scritto che a uccidere Chiara è stato Marco», racconta Rita Preda (la madre di Chiara ) al telefono con l’avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi. Un’intercettazione ripresa da Maria Conversano sul suo canale YouTube. Quel biglietto, come tanti altri messaggi ambigui ricevuti dalla famiglia, potrebbe essere opera di un mitomane in cerca di attenzione. 🔗 Leggi su Panorama.it

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco torna sotto i riflettori.

GARLASCO: MARCO POGGI, FRATELLO DI CHIARA - LETTURA DOCUMENTI - CASO CHIARA POGGI

Argomenti discussi: L’omicidio di Chiara Poggi e l’ombra di un nuovo assassino; Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini; Caso Garlasco, quella pozza sangue sul gradino, secondo la nuova consulenza Impossibile da evitare; L’infinita conta delle sviste del caso più discusso. Siamo a quota 82 e li abbiamo analizzati.

IL DOCUMENTO- Alberto e Chiara Molto IN SINTONIA ANCHE per TIZZONI! È febbraio 2008. Rita Preda e Tizzoni parlano al telefono. La mamma chiede: ma in quei video che avete trovato sul computer Alberto e Chiara litigavano Tizzoni: no, no sempre m facebook