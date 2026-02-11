Il Financial Times | Zelensky annuncerà il 24 febbraio voto e referendum Kiev frena | Prima le garanzie di sicurezza

Mentre i bombardamenti si riducono, si fa sempre più concreta l’ipotesi di elezioni in Ucraina. Secondo il Financial Times, il presidente Zelensky potrebbe annunciare il voto e un referendum sul negoziato di pace già il 24 febbraio. Tuttavia, a Kiev ci sono ancora dubbi e richieste di garanzie di sicurezza prima di procedere. La situazione resta tesa, e la decisione sembra ancora lontana.

Mentre si dirada la nebbia provocata dai bombardamenti, in Ucraina il presidente Volodymyr Zelensky starebbe programmando delle nuove elezioni per la primavera, che sarebbero anche legate ad un referendum sul negoziato di pace. A riportarlo è stato il Financial Times, citando fonti ucraine e occidentali che sono a conoscenza del rapporto. Secondo il quotidiano inglese, la scelta sarebbe arrivata dopo le pressioni dell’amministrazione Trump, che avrebbe chiesto a Kiev di andare alle urne non oltre il 15 maggio. In caso contrario, il Paese rischierebbe di perdere tutte le garanzie di sicurezza degli Usa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Domani il presidente ucraino Zelensky annuncerà se si terranno elezioni e referendum sulla pace.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si prepara a parlare alla nazione il 24 febbraio, giorno del quarto anniversario dell’invasione russa.

