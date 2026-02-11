Dopo aver vinto il premio Oscar, Giuseppe Tornatore porta il suo nuovo documentario su Brunello Cucinelli anche in Nord America. Il film, intitolato “Brunello: The Gracious Visionary”, racconta la vita e il lavoro del noto imprenditore umbro. La pellicola sarà presentata nei prossimi giorni in diverse città del continente, portando all’attenzione un volto noto dell’artigianato italiano.

Il docufilm “ Brunello: The Gracious Visionary ” del regista premio Oscar Giuseppe Tornatore, dedicato a Brunello Cucinelli, sbarcherà in Nord America. Lo stilista noto come il “ Re del Cashmere ” italiano è al centro di questo docufilm, acquisito per la distribuzione nordamericana da Blue Fox Entertainment. L’anteprima statunitense è prevista a New York il 14 aprile. Brunello: il docufilm. “ Brunello: The Gracious Visionary ” racconta l’ascesa di Cucinelli da figlio di un contadino a direttore creativo e presidente esecutivo di un marchio globale di lifestyle di lusso con una capitalizzazione di mercato di oltre 7,8 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il film su Brunello Cucinelli "The Gracious Visionary" sbarcherà in Nord America

Mirko Romoli di Primantennafm ha espresso grande entusiasmo dopo aver visto il nuovo film dedicato a Brunello Cucinelli, figura iconica nel mondo della moda e dell'imprenditoria.

