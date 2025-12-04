Arriva nei cinema il film su Brunello Cucinelli il visionario garbato del Made in Italy

U n mazzo di carte, un tavolo e un avversario invisibile: da questa immagine prende vita Brunello, il visionario garbato, il documentario con cui Giuseppe Tornatore ripercorre la biografia di Brunello Cucinelli. Il film alterna fiction, repertorio e voci di amici e collaboratori, componendo un ritratto che si concentra tanto sull’ascesa professionale quanto sul legame con le origini contadine. Il ritorno del bomber: 5 outfit che mostrano perché non passerà mai di moda X Con le musiche di Nicola Piovani, l’opera arriva nelle sale italiane in una distribuzione limitata a dicembre 2025, dopo le prime proiezioni ai festival internazionali. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Arriva nei cinema il film su Brunello Cucinelli, il visionario garbato del Made in Italy

