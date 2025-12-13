mirko romoli di primantennafm emozionato dal film su brunello cucinelli

Mirko Romoli di Primantennafm ha espresso grande entusiasmo dopo aver visto il nuovo film dedicato a Brunello Cucinelli, figura iconica nel mondo della moda e dell’imprenditoria. La pellicola ha suscitato in lui emozioni profonde, riflettendo l’importanza e l’influenza di Cucinelli nel panorama internazionale.

Mirko Romoli, noto speaker di Primantennafm, ha condiviso la sua emozione dopo aver visto il nuovo film dedicato a Brunello Cucinelli. “Un gran bel film. poi di aneddoti ce ne sono tanti altri, a me personalmente è piaciuto molto”, ha dichiarato Romoli. Lo speaker ha sottolineato quanto sia stato intenso rivivere alcuni ricordi che porterà con sé per sempre. “Brunello Cucinelli e Federica. non solo grandi imprenditori, ma una gran bella famiglia che terrò nel cuore per sempre”, ha aggiunto, esprimendo un sincero apprezzamento per l’imprenditore e la sua famiglia. Laprimapagina.it

