Il Palazzo della Prefettura apre le porte alle future generazioni

Il Palazzo della Prefettura si apre alle giovani menti, diventando un palcoscenico di scoperta e coinvolgimento civico. Un’occasione unica per conoscere da vicino il cuore delle istituzioni e stimolare il senso di partecipazione tra le future generazioni. Un momento di dialogo e apprendimento che arricchirà bambini e ragazzi, lasciando un segno duraturo nel loro percorso di crescita civica.

Questa mattina il Palazzo del Governo ha aperto le sue porte ai più giovani, trasformandosi in un luogo di scoperta, dialogo e partecipazione civica. La Prefettura di Avellino ha accolto gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie di Sant'Angelo dei Lombardi, Torella dei Lombardi e Guardia dei Lombardi per una visita istituzionale dedicata alla conoscenza delle istituzioni e ai valori della cittadinanza attiva. Ad accogliere i piccoli visitatori è stato il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, che li ha guidati in un percorso all'interno della Prefettura, permettendo loro di visitare le sale operative e il Salone di Rappresentanza del Palazzo del Governo.

