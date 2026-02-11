La notte all’H2no si è trasformata in un vero e proprio trionfo per TonyPitony. Il cantante ha riempito il locale con il suo concerto, che si è concluso con il tutto esaurito. La folla ha seguito ogni sua nota, dimostrando quanto il suo talento stia crescendo tra i fan. La serata ha confermato che TonyPitony sta conquistando sempre più spazio sulla scena musicale italiana.

Si può chiamare fenomeno o genio. Può essere bollato come esagerato o sopravvalutato. Si può considerare un interprete, uno di quelli che studia un ruolo, un personaggio, e poi lo porta a calcare il palco con maestria. O forse è semplicemente così, è se stesso, nell’unicità eccentrica di TonyPitony. Ed è senz’altro così che va preso. Senza pregiudizio e senza limiti. È indubbiamente il fenomeno di questo momento, il suo nome rimbalza sulle testate e sui siti, il suo viso ti compare in ogni momento sui social. Tutti lo vogliono e lo tirano per la giacca, tant’è che sarà anche al Festival della canzone italiana di Sanremo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il fenomeno del momento. TonyPitony arriva all'H2no. Concerto super sold-out

