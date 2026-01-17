Il ritorno alle origini Ex-Otago in concerto | L’H2no e i piccoli club patrimonio da salvare

Il ritorno alle origini di Ex-Otago si traduce in un concerto intimo, in piccoli club che rappresentano un patrimonio da preservare. A Pistoia, il 17 gennaio 2026, la band si prepara a riproporre il proprio percorso musicale, sottolineando l’importanza di valorizzare i luoghi di incontro e cultura più autentici. Un’occasione per ascoltare musica in un contesto raccolto e genuino, riscoprendo le radici del loro sound.

Pistoia, 17 gennaio 2026 – È prepotentemente sempre vero: " Ci vuole molto coraggio, ad avere coraggio ". Non è solo una frase cantata dagli Ex-Otago, ma un mantra che non si può scalfire. Il coraggio che ci mette un gestore per far vivere il suo club, come Filippo Morganti dell' H2no di Pistoia e il coraggio degli Ex-Otago "di fermarsi e tornare lì dove si era partiti, con la gratitudine verso chi e ciò che ci ha reso ciò che siamo. Di recuperare l'essenza e l'essenziale. Con la certezza che le cose vere, le cose vive, non si spengono mai". Mercoledì prossimo, all'H2no appunto, andrà in scena un concerto già sold-out praticamente dal suo annuncio.

