Lesina piange Antonio Giornetta addio al dipendente comunale e creativo che raccontava il lago in 3D

La comunità di Lesina, incredula e scioccata dalla prematura scomparsa, piange Antonio Giornetta, venuto a mancare improvvisamente all’età di 56 anni. Era un dipendente comunale che si occupava di digitalizzazione e informatizzazione dei servizi, di Suap e commercio, ed era responsabile della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it