La Russia chiede il rilascio di Maduro E Lavrov telefona alla vicepresidente del Venezuela Rodríguez

La Russia ha richiesto agli Stati Uniti di liberare immediatamente Nicolás Maduro e Cilia Flores, presidente eletto del Venezuela. Contestualmente, il ministro degli Esteri russo Lavrov ha contattato la vicepresidente venezuelana Rodríguez. La situazione evidenzia le tensioni diplomatiche tra le parti e il coinvolgimento internazionale nel caso venezuelano.

La Russia ha chiesto agli Stati Uniti di ''rilasciare immediatamente il presidente eletto'' del Venezuela Nicolás Maduro e la moglie Cilia Flores. Lo riporta una nota diffusa dal ministero degli Esteri russo che sottolinea la necessità di utilizzare il dialogo per risolvere le questioni tra Stati Uniti e Venezuela. "Alla luce delle notizie confermate secondo cui il presidente venezuelano Nicolás Maduro e la consorte si trovano negli Stati Uniti, esortiamo vivamente la leadership americana a riconsiderare questa posizione e a rilasciare il presidente legittimamente eletto di un paese sovrano". Il ministro degli Esteri russo Sergeij Lavrov ha avuto un colloquio con la vice presidente venezuelana Delcy Rodríguez durante il quale ha espresso la "forte solidarietà" di Mosca al governo di Caracas di fronte all'"aggressione armata" statunitense. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La Russia chiede il rilascio di Maduro. E Lavrov telefona alla vicepresidente del Venezuela Rodríguez Leggi anche: Venezuela, Maduro chiede aiuto a Russia, Cina e Iran contro gli Usa Leggi anche: Venezuela, la vicepresidente alla tv di Stato: "Trump ci dia una prova che Maduro sia vivo" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La Russia chiede il rilascio di Maduro. E Lavrov telefona alla vicepresidente del Venezuela Rodríguez - La Russia ha chiesto agli Stati Uniti di ''rilasciare immediatamente il presidente eletto'' del Venezuela Nicolás Maduro e la ... iltempo.it

Venezuela, Mosca chiede il rilascio di Maduro: “è presidente legittimamente eletto” - Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, in un colloquio con il vicepresidente del Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, ha ribadito “l’impegno a rafforzare ulteriormente il partenariato strategico g ... strettoweb.com

Venezuela, l'appello a Russia, Cina e Iran: Maduro chiede missili, sistemi di difesa, radar e droni Shahed - Nicolas Maduro, al potere da dodici anni, dopo la morte di Hugo Chavez, chiede aiuto a Cina, Russia e Iran di fronte allo spettro di un attacco americano contro le basi del narcotraffico sostenute dal ... ilmessaggero.it

La Russia chiede agli USA di abbandonare l'inseguimento alla petroliera Bella 1, ora russa Washington. “La petroliera Bella 1 è stata formalmente registrata con bandiera russa e rinominata, complicando gli sforzi americani di “inseguire” e potenzialmente se - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.