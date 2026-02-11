La ministra del Turismo Daniela Santanchè è indagata per una nuova bancarotta. Si tratta della seconda in poco tempo, e il procedimento apre un altro capitolo in un quadro giudiziario già complesso.

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è indagata per una nuova ipotesi di bancarotta, ed è la seconda, a complicare un fronte giudiziario piuttosto intricato. La prima ipotesi, già nota, era legata al crack di Ki Group srl, di cui la ministra è stata presidente e legale rappresentante dall’aprile 2019 fino al dicembre del2021. La seconda accusa di bancarotta resa nota ieri è, invece, legata a Bioera, la spa del gruppo del biofood fallita a fine 2024 di cui la parlamentare è stata presidente fino al 2021. La nuova iscrizione nel registro degli indagati della ministra, assieme all’ex compagno Canio Giovanni Mazzaro, arriva dopo il deposito della relazione del liquidatore che si inserisce nella indagine condotta dall’aggiunto Roberto Pellicano, pm Luigi Luzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il fallimento di Bioera. Santanchè indagata per un’altra bancarotta

La ministra Daniela Santanché è indagata a Milano per un'altra bancarotta, questa volta legata al fallimento di Bioera.

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, è di nuovo sotto inchiesta a Milano.

