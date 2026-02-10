La ministra Santanché indagata per un’altra ipotesi di bancarotta | fari sul fallimento di Bioera

La ministra Daniela Santanché è indagata a Milano per un’altra bancarotta, questa volta legata al fallimento di Bioera. La società, che fa parte del gruppo del biofood, ha chiuso i battenti e ora si indaga sui suoi ultimi mesi di gestione. La ministra, che è stata presidente della spa fino al 2021, si trova sotto inchiesta per un’ipotesi di bancarotta. La notizia arriva mentre ancora si cerca di fare chiarezza sui motivi del fallimento e sui eventuali ruoli di chi ha guidato l’azienda.

Milano, 10 febbraio 2026 – La ministra del Turismo Daniela Santanchè è indagata a Milano per un'altra ipotesi di bancarotta, quella che riguarda il fallimento di Bioera, la spa del gruppo del biofood di cui la senatrice è stata presidente fino al 2021. Un'accusa di bancarotta era già nota a carico di Santanchè, quella inerente a Ki Group srl, altra società del gruppo. La liquidazione giudiziale disposta dal tribunale fallimentare. Il tribunale fallimentare di Milano aveva disposto nel dicembre del 2024 la liquidazione giudiziale per Bioera, la spa del biofood che aveva tra gli amministratori anche l'ex compagno della senatrice, Canio Giovanni Mazzaro.

