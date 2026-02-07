Cuore conservato nel ghiaccio secco invece che in quello normale | salta il trapianto per bimbo napoletano di 2 anni

Il cuore destinato a un bambino di due anni a Napoli non è stato trapiantato. Durante il trasporto da Bolzano all'ospedale Monaldi, l’organo è stato conservato nel ghiaccio secco invece che in quello normale. L’errore ha costretto i medici a fermare l’intervento, lasciando il bambino in attesa di una nuova possibilità.

Il bimbo doveva sottoporsi a un trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. Ma un errore nel trasporto da Bolzano dell'organo ha fatto saltare l'operazione. Aperte tre inchieste.

