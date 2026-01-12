Marine Le Pen ultima chance per le presidenziali Si apre domani il processo d’appello Cosa potrebbe succedere

Domani si apre il processo d’appello a carico di Marine Le Pen, offrendo un’ultima opportunità per la candidata alle presidenziali francesi. Dopo la decisione giudiziaria del marzo scorso, l’esito del procedimento potrebbe influire significativamente sul suo futuro politico e sulla campagna elettorale. In questa fase, è importante seguire gli sviluppi e valutare le possibili conseguenze di questa udienza.

Ultima chance per le presidenziali per Marine Le Pen. Si apre domani il processo d'appello a suo carico dopo la spallata giudiziaria arrivata nel marzo scorso. La leader del Rassemblement National è accusata di appropriazione indebita di 4,6 milioni di euro, dunque all'ineleggibilità per cinque anni con applicazione immediata. Dunque al momento Marine Le Pen non potrebbe candidarsi alle elezioni presidenziali del prossimo anno e alle legislative del 2029. Il processo, che durerà cinque settimane, si chiuderà il 12 febbraio. Dei 24 imputati condannati in primo grado, insieme a Le Pen solo altri dieci hanno fatto ricorso.

