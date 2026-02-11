Stefano Di Stefano si dimette dalla sua carica nel consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena. La decisione arriva dopo che la banca ha annunciato l’avvio di indagini a suo carico per insider trading. Di Stefano, che ricopriva il ruolo di amministratore non indipendente e faceva parte del comitato rischi e sostenibilità, ha lasciato l’incarico per motivi personali e in seguito alle accuse. La notizia circolava da alcuni giorni e ora è ufficiale.

Le dimissioni erano attese e sono arrivate. Stefano Di Stefano, amministratore non indipendente di Monte dei Paschi di Siena e componente del comitato rischi e sostenibilità, ha lasciato il consiglio di amministrazione della banca senese “per ragioni personali e in relazione all’avvio di indagini a suo carico”, come comunica Mps in una nota. L’istituto, preso atto della decisione, ha ringraziato il consigliere per l’attività svolta in questi anni. Di Stefano, alto dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è indagato dalla Procura di Milano per insider trading su titoli Mps e Mediobanca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il consigliere Mps Stefano Di Stefano si dimette dopo l’inchiesta per insider trading

Approfondimenti su Monte dei Paschi di Siena

Stefano Di Stefano si dimette da consigliere di Monte dei Paschi di Siena.

La procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Stefano Di Stefano, dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze e consigliere di Mps.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Monte dei Paschi di Siena

Argomenti discussi: Insider trading, indagato il dirigente Mef e consigliere Mps Stefano Di Stefano; Indagato Stefano Di Stefano, dirigente Mef e consigliere Mps: Insider trading; Mps, si dimette da consigliere Di Stefano, indagato per insider trading; Mps-Mediobanca: Stefano Di Stefano, dirigente Mef e consigliere di Siena, indagato a Milano per insider trading.

Mps, si dimette il consigliere Stefano Di StefanoL'atto del dirigente del Mef dal board di Rocca Salimbeni sono da collegarsi all'indagine a suo carico per insider trading della Procura di Milano per l' acquisto di azioni Mediobanca e Mps ... rainews.it

Mps, il consigliere Di Stefano si dimette dopo l’inchiesta per insider trading: da operazioni sospette un guadagno di 10 mila euroL’alto dirigente del ministero dell’Economia e consigliere dell’istituto è indagato per l’acquisto di azioni delle banche coinvolto nell’operazione ... msn.com

Monte Python La marcia trionfale di Mps segna il passo. Mentre gli scalatori litigano e il Mef è alle prese con l’affaire Di Stefano, Generali si allontana. Vuoi vedere che zitta zitta UniCredit… I 400 COLPI di @paolomadron x.com

Stefano Di Stefano, consigliere di amministrazione del Monte dei Paschi di Siena, è indagato per insider trading: avrebbe acquistato azioni di Mediobanca e Mps, per circa 100 mila euro, a cavallo della Ops su piazzetta Cuccia. Giorgio Mottola aveva provato a - facebook.com facebook