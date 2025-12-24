Zenith compie 160 anni e, invece di rifugiarsi in qualche riedizione patinata o in un anniversario celebrato a colpi di storytelling, decide di fare una cosa molto più interessante: rimettere al centro dell'attenzione un movimento: il calibro 135. Una scelta che dice parecchio su come questa manifattura continui a pensare la precisione, oggi come ieri. Un movimento nato per vincere. Il calibro 135 nasce nel 1949 con un obiettivo preciso: competere. Le competizioni cronometriche da osservatorio erano il banco di prova più severo dell’orologeria del Novecento, e Zenith decide di giocarsela senza compromessi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Zenith compie 160 anni e rimette al centro il suo calibro 135

Leggi anche: Demi Moore compie 63 anni: il ranch pieno di cani che chiama casa, il tuffo nell’acqua gelida che la rimette al mondo e l’amicizia indistruttibile con Laura Day

Leggi anche: Gennaro Fasano: 35 anni di palchi, TV e navi da crociera. Con “Noi Due” rimette al centro chi è rimasto fuori da tutto

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il Sole 24 Ore compie 160 anni: oltre duemila persone ai 18 incontri nella giornata al Mudec di Milano - «L’Unione Europea sul fronte energetico consente di acquistare gas naturale liquefatto dalla Russia. ilsole24ore.com

ZENITH PORT ROYAL TRICOMPAX VINTAGE CHRONOGRAPH 95.0100.418 - facebook.com facebook