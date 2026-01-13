Referendum Giustizia il Comitato per il No annuncia il ricorso | al centro il tema delle tempistiche

Il Comitato per il No al Referendum Giustizia ha annunciato un ricorso presso il Tar del Lazio, concentrandosi sul tema delle tempistiche. Parallelamente, il Comitato Sì Separa della Fondazione Einaudi si oppone alla richiesta di sospensiva della delibera di convocazione del voto. La vicenda evidenzia le tensioni e le questioni giuridiche legate alla tempistica e alle modalità di svolgimento del referendum.

Sempre oggi, invece, il Comitato Sì Separa della Fondazione Einaudi ha deciso di costituirsi avanti al Tar del Lazio per opporsi alla richiesta di sospensiva della delibera di convocazione del voto.

